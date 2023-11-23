Трамп заявил о нахождении США в аду из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в серьезной беде. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что США находятся в аду. По его мнению, к этому привела политика американского президента Джо Байдена.

«Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед (...). Джо Байден (...) позволил нашей стране скатиться в ад», — отметил политик.

Ранее Трамп рассказал, что его преемник Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

В сентябре сообщалось, что в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев на президентских выборах нынешний президент США и экс-глава Белого дома набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.