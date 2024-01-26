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21:16, 26 января 2024Бывший СССР

В ВСУ обвинили Зеленского в отсутствии ресурсов для наступления

Генерал ВСУ Кривонос: у войск отсутствуют ресурсы для нового наступления

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новое наступление украинских войск невозможно из-за нехватки ресурсов, в которой виновато правительство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

Он пояснил, для наступления руководству страны следовало изначально выполнить положение закона о мобилизации, подразумевающее перевод экономики и органов власти на особый режим работы. «Власть ничего не делает, чтобы выполнить закон о мобилизации и только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных», — посетовал военный.

По его словам, каждое украинское предприятие должно было получить задание с указанием, какую продукцию и в каком количестве нужно производить, чтобы обеспечить потребности ВСУ.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что в 2024 году Киев будет придерживаться наступательной стратегии. Он уточнил, что целью является дестабилизация обстановки в Черном море.

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      Марина Совина
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