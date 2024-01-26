В США рассказали о наступательной стратегии ВСУ в 2024 году

Помощник госсекретаря США О'Брайен: стратегия ВСУ в 2024 году наступательная

Военная стратегия Украины на 2024 год — наступательная, Киев будет стремиться дестабилизировать обстановку на Черном море. Об этом рассказал помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, передает «Голос Америки» (признан в России иностранным агентом).

По словам чиновника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут опереться на «выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины».

При этом О'Брайн считает, что ближайшие месяцы будут для ВСУ напряженными, не говоря о том, что зима на войне — само по себе жестокое испытание.

Ранее о новой стратегии ВСУ сообщили в Германии. По мнению эксперта Bild Юлиана Репке, Киев вынужден менять планы из-за отсутствия поддержки со стороны США и нехватки солдат для успешного контрнаступления.