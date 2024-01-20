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23:04, 20 января 2024Бывший СССР

В Германии сообщили о новой стратегии ВСУ

Bild: ВСУ начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, украинские военные переходят от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Немецкий журналист уточнил, что ВСУ за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе.

Репке также добавил, что Киев вынужден менять тактику якобы из-за отсутствия поддержки со стороны США и нехватки солдат для успешного контрнаступления. Он отметил, что помощь со стороны Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с 2022 годом.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что тактику ВСУ с использованием беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в 2024 году необходимо поменять, поскольку Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать украинским дронам.

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      Марина Совина
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