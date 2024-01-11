На Украине заявили об умении России эффективно бороться с дронами

Глава ВМС Украины: ВС России научились противодействовать украинским БПЛА

Тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в 2024 году необходимо поменять, потому что Вооруженные силы (ВС) России научились эффективно противодействовать украинским дронам. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) республики вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью для «Украинской правды».

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», — считает адмирал ВМС.

Неижпапа добавил, что преимуществом Москвы является мощный промышленный комплекс и готовность тратить на разработку средств вооружения крупные бюджеты. Хотя БПЛА были эффективны на ранних этапах специальной военной операции (СВО), ВСУ стоит начать развивать другие военные технологии, если они хотят успешно противостоять ВС России.

11 января о высокой эффективности российских БПЛА в зоне СВО заявил президент России Владимир Путин. Лидер страны знает об этом из личного рассказа одного из участников спецоперации.