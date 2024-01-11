Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 11 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об умении России эффективно бороться с дронами

Глава ВМС Украины: ВС России научились противодействовать украинским БПЛА

Фото: РИА Новости

Тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в 2024 году необходимо поменять, потому что Вооруженные силы (ВС) России научились эффективно противодействовать украинским дронам. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) республики вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью для «Украинской правды».

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», — считает адмирал ВМС.

Неижпапа добавил, что преимуществом Москвы является мощный промышленный комплекс и готовность тратить на разработку средств вооружения крупные бюджеты. Хотя БПЛА были эффективны на ранних этапах специальной военной операции (СВО), ВСУ стоит начать развивать другие военные технологии, если они хотят успешно противостоять ВС России.

11 января о высокой эффективности российских БПЛА в зоне СВО заявил президент России Владимир Путин. Лидер страны знает об этом из личного рассказа одного из участников спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости