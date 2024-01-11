Путин оценил эффективность российских БПЛА в ходе СВО

Путин: все российские разведсистемы, включая БПЛА, эффективно применяются в СВО

Все российские разведывательные системы, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), эффективно применяются в ходе специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», — заявил глава государства во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

По его словам, ранее один из бойцов рассказал ему, что беспилотники российского производства очень эффективно работают в зоне СВО.

Ранее в американском издании Newsweek модернизированный российский дрон «Куб» назвали проблемой для Вооруженных сил Украины.