Олимпийская чемпионка в оголяющем грудь платье посетила премию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Лью в откровенном платье посетила премию ESPY

Американская олимпийская чемпионка Алисе Лью в откровенном наряде посетила премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award — «Премия ежегодных высоких достижений в спорте»). Снимки спортсменки публикует WWD.

20-летняя фигуристка вышла на ковровую дорожку в вечернем платье люксового бренда Louis Vuitton коричневого цвета, которое украшал оголяющий грудь вырез на спине. Образ знаменитости дополнило ожерелье с крестом. При этом волосы Лью собрали в небрежный пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию выиграла в номинации «Лучший прорыв в спорте»

В феврале окрашивание «под енота» стало трендом в соцсетях благодаря Алисе Лью. Речь идет об окрашивании «под енота», напоминающем полосатый хвост данного животного. Лью продемонстрировала на Олимпиаде в Италии волосы со светлыми и темными поперечными линиями. Ее внешностью вдохновились зрители, которые стали так же менять цвет прядей и публиковать ролики с хештегами #alysaliu #raccoontail и #halohair.