Окрашивание «под енота» стало трендом в соцсетях благодаря олимпийской чемпионке

Алина Гостева
Фото: James Lang / Imagn Images / Reuters

Необычное окрашивание стало трендом в соцсетях благодаря американской олимпийской чемпионке Алисе Лью. Соответствующие видео появились в TikTok.

Речь идет об окрашивании «под енота», напоминающем полосатый хвост данного животного. Так, Лью продемонстрировала на Олимпиаде в Италии волосы со светлыми и темными поперечными линиями. Ее внешностью вдохновились зрители, которые стали так же менять цвет прядей и публиковать ролики с хештегами #alysaliu #raccoontail и #halohair.

В том числе свою работу в указанном стиле опубликовала профессиональный парикмахер-стилист из Техаса Зои О’Дэй. Ее видео с преображением клиентки набрало 2,1 миллиона просмотров. «Создаю армию полосатых красоток, которые будут в свите Алисы Лью», — указала в подписи специалистка.

В свою очередь, спортсменка рассказала изданию USA Today, что три года назад она действительно хотела полоски как у енота, но потом решила, что данные линии будут символизировать древесные кольца. «Я просто буду добавлять по одному кольцу каждый год», — пояснила чемпионка.

Ранее были перечислены главные модные моменты прошедшей Олимпиады.

