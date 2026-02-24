Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:36, 24 февраля 2026Ценности

Названы самые модные моменты Олимпиады-2026

В NYP назвали униформу Монголии одним из самых модных моментов Олимпиады-2026
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters

Редакторы New York Post (NYP) перечислили главные модные моменты прошедшей в Италии Олимпиады. Материал опубликован на сайте издания.

Униформу Монголии, которую уже не раз признавали стильной, вновь назвали одной из самых запоминающихся на прошедших играх 2026 года. Кроме того, нашумевшей стала форма Гаити, которую создавал итальянский лыжник Пьетро Виталини.

Материалы по теме:
«Мы привыкли носить обтягивающее» От прикрытых коленей до откровенных вырезов. Как менялась мода на спортивные купальники
«Мы привыкли носить обтягивающее»От прикрытых коленей до откровенных вырезов. Как менялась мода на спортивные купальники
8 февраля 2023
Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Одежда, разминка и крем.Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
25 января 2023

В список самых стильных также попала американка Алиса Лью, выигравшая золото в фигурном катании. Журналисты выделили ее золотистый наряд, в котором она выступала с произвольной программой. Еще одни яркие фигуристы — пара Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, которые при создании номера и костюмов вдохновлялись стилем культовой группы Spice Girls.

Вдобавок редакторы обратили внимание на шапку ушанку рэпера Снуп Догга, который комментировал Олимпиаду. Стильным также прозвали вечернее черное платье Versace Шарлиз Терон, в котором она выступала с речью на церемонии открытия.

Ранее стало известно, что Vogue включил костюм российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в список лучших. Издание, в частности, отметило блузу спортсмена, подчеркнув, что она вписывается в тренд с недавних показов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В США признали ненужность вооружения «Геркулеса»

    В Раде анонсировали законопроект о выборах

    Положение Tesla на одном из важных рынков резко ухудшилось

    Появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве

    Пырнувший одноклассника ученик следовал советам школьницы из другого региона

    Петербуржец отсудил более миллиона рублей за рухнувший на авто лед

    Назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok