Трамп поручил наказать причастных к сокрытию данных о системах голосования

Трамп поручил наказать причастных к сокрытию данных об уязвимости систем голосования США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил профильным ведомствам наказать причастных к сокрытию данных об уязвимости американских систем голосования. Он заявил об этом в ходе телеобращения к нации.

Трамп уточнил, что направил поручения аппарату нацразведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ. Он отметил, что ведомствам предстоит провести расследование, уволить причастных к сокрытию информации, а также при необходимости предъявить им обвинения в уголовных преступлениях.

В ходе обращения Трамп рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов. Президент США заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

Угрозой для избирательной системы США американский лидер назвал четыре страны — Россию, Китай, КНДР и Иран.