Главком ВСУ назвал три главные цели Украины в конфликте

Залужный среди главных целей Украины назвал освоение новых боевых возможностей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал три главные цели Киева в конфликте на 2024 год, среди них — освоение новых боевых возможностей. Об этом он написал в статье для CNN.

«В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях», — сказано в материале. Залужный уточнил, что Украине нужно создать систему обеспечения армии высокотехнологичными средствами, внедрить новую философию подготовки и ведения боевых действий, которая будет учитывать ограничения в средствах и способах их применения.

Кроме того, Киеву следует как можно быстрее осваивать новые боевые возможности. По его мнению, Украина должна максимально накопить новейшие боевые возможности. Они позволят Киеву тратить меньше ресурсов, объяснил главком ВСУ.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — сказал он.