«Они закончат, и тогда придет наша очередь». Глава ГУР Украины предсказал сроки нового наступления ВСУ

Глава ГУР МО Украины Буданов предсказал новое наступление ВСУ весной

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной.

Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Ранее Буданов признал, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. Глава ГУР отметил, что с ноября прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в оборону. При этом ранее он утверждал, что украинское контрнаступление не является катастрофой и Киев сможет сдерживать российские силы.

В Киеве отмечают, что ВСУ не способны к наступлению, и предсказывают обвал фронта

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные подготовят новое масштабное наступление по нескольким направлениям и могут обрушить украинский фронт.

Офицер подчеркнул, что у ВСУ ситуация все хуже и хуже по количеству боеприпасов и по возрасту солдат. Он выразил мнение, что Россия повторит стратегию Брусиловского прорыва времен Первой мировой войны, атаковав сразу в нескольких местах, чтобы растянуть украинские резервы и достичь тактического прорыва, после чего полностью обрушит фронт. При этом, по словам полковника, руководство республики не осознает этой угрозы.

Ни западные власти, ни наши власти, они думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки Олег Стариков полковник СБУ в отставке

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос уверен, что Украина не обладает ресурсами для нового наступления. Он указал на ошибочную политику властей в вопросе мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей военных.

Что касается того, переходить нам в оборону или нет. У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей Сергей Кривонос генерал ВСУ в отставке

Офицер отметил, что для новых наступательных действий необходимо было изначально выполнить положение закона о мобилизации, которое предусматривает переход экономики и органов власти на особый режим работы.

При этом, по его словам, сотни тысяч украинцев прикрываются бронью и не идут на фронт, в Киеве же бездействуют и рассказывают, что мобилизация является прихотью военных.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак снова упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление ВСУ с учетом предоставленных возможностей.

Таким образом политик ответил на вопрос о том, что стало причиной неудач наступательных действий, на которые возлагались огромные ожидания, не подтвердившиеся на поле боя.

Чешский генерал предсказал Украине трудную весну

Бывший глава Генштаба Чехии Йиржи Шедивы предсказал Украине трудную весну. Он отметил, что весь 2024 год выдастся сложным, российские войска начнут большое наступление в оптимальный для себя момент, а пока готовят поля сражений, наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса, чтобы лишить противника возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику.

Отставной генерал также указал на проблемы в республике, которые принесет массовая мобилизация. По его словам, неопытные призывники столкнутся с опытными солдатами. Преимущество российских военных в подготовке принесет ВСУ большие проблемы в случае наступления Москвы, добавил офицер.

В последнее время украинцы начали выстраивать оборону, но процесс идет медленно, да и запоздало. На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной Йиржи Шедивы экс-глава Генштаба Чехии

При этом некоторые западные чиновники ожидают нового наступления ВСУ не ранее чем через два года. Как отмечал ранее телеканал CNN, в настоящий момент внимание Киева и Вашингтона обращено на 2025 год, до этого времени Украина планирует укреплять свою оборонно-промышленную базу и восстанавливать силы.

На фоне неудачного летнего контрнаступления США готовят для Украины план по обороне

Как сообщает газета The Washington Post, на фоне неудачного летнего контрнаступления ВСУ Соединенные Штаты готовят новую оборонную стратегию для Украины, в которой акцент будет сделан на помощи в отражении новых возможных наступлений, а не на попытке взять под контроль территории.

Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления ее военной мощи и экономики The Washington Post

Как заявил источник издания, Киеву будет трудно попытаться предпринять новое крупное наступление на всех фронтах по аналогии с летним. Другой собеседник уточнил, что план состоит в там, чтобы позволить ВСУ удержать позиции на линии фронта, а также направить страну по другой траектории, чтобы усилить ее к концу 2024 года.

19 января об аналогичной ситуации писала газета Financial Times. По ее информации, в связи с неудачным летним контрнаступлением и неопределенностью в помощи Запада Киев принял решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года.

Тогда бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк предупредил, что это решение станет фатальным для страны, власти совершат «ошибку исторического масштаба», фактически передав российским военным стратегическую инициативу.