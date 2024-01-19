На Западе сообщили о реакции Украины на военные провалы на фронте

FT: Украина перейдет к тактике активной обороны до 2025 года

В связи с неудачным летним контрнаступлением и неопределенностью в помощи Запада Украина приняла решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на анонимного западного чиновника.

Он заявил, что Украина перейдет к новой тактике из-за провалов на фронте, чтобы «нарастить силы в этом году и подготовиться к 2025 году». Также он считает, что украинская система «полностью зависит от продолжающейся военной помощи со стороны Запада», в связи с чем «мало шансов на оперативный прорыв любой из сторон в 2024 году».

Ранее стало известно, что в США республиканцы внесли предложение об отказе от какой-либо помощи для Украины. В то же время демократы предостерегают о неудачах украинских военных в случае полного отказа и невмешательства американцев.