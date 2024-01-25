Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 25 января 2024Мир

Чешский генерал предрек Украине очень трудную весну

Чешский генерал Шедивы: Украину ждет большое наступление России весной 2024 года
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет очень трудно отразить наступление России весной 2024 года, предрек бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24.

«Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент», — заявил Шедивы.

Генерал указал на удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины, из-за чего Киев лишается возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику. Кроме того, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ, считает он, поскольку необученные призывники столкнутся с опытными военными.

По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Украине «большие проблемы» в случае российского наступления.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал называть итоги контрнаступления вооруженных сил республики (ВСУ) катастрофой. «Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отреагировал глава ГУР на фразу журналиста о том, что контрнаступление, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Экипаж совершил подвиг». Власти опубликовали список членов погибшей команды Ил-76 в Белгородской области

      Россияне испугались потери прав на квартиры

      В американском штате предложили признать просмотр порно преступлением

      Врачи назвали четыре снижающих риск «самого злого рака» продукта

      В ЛНР заявили о тяжелой судьбе отказавшихся от эвакуации в Харьковской области

      Захарова посоветовала иностранной журналистке «наслаждаться ответами» Лаврова

      Украину обвинили в безразличии к пленным солдатам ВСУ

      Иностранный футболист оценил безопасность жизни в России

      Огромный червь поселился во лбу россиянина после укуса комара

      В Германии назвали число подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше