Чешский генерал Шедивы: Украину ждет большое наступление России весной 2024 года

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет очень трудно отразить наступление России весной 2024 года, предрек бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24.

«Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент», — заявил Шедивы.

Генерал указал на удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины, из-за чего Киев лишается возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику. Кроме того, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ, считает он, поскольку необученные призывники столкнутся с опытными военными.

По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Украине «большие проблемы» в случае российского наступления.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал называть итоги контрнаступления вооруженных сил республики (ВСУ) катастрофой. «Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отреагировал глава ГУР на фразу журналиста о том, что контрнаступление, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.