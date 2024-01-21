Глава ГУР Украины Буданов не счел украинское контрнаступление катастрофой

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов Буданов не стал называть итоги контрнаступления вооруженных сил республики (ВСУ) катастрофой. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

«Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отреагировал глава ГУР на фразу журналиста о том, что контрнаступление, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.

Буданов также счел, что Украине по-прежнему будет удаваться «сдерживать [президента России Владимира] Путина».

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинская армия не сможет самостоятельно справиться с Россией без прямого вмешательства НАТО в конфликт. По его словам, помощи со стороны альянса недостаточно, он должен отправить войска на Украину.