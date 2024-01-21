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14:37, 21 января 2024Бывший СССР

Глава украинской разведки не счел контрнаступление ВСУ катастрофой

Глава ГУР Украины Буданов не счел украинское контрнаступление катастрофой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов Буданов не стал называть итоги контрнаступления вооруженных сил республики (ВСУ) катастрофой. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

«Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отреагировал глава ГУР на фразу журналиста о том, что контрнаступление, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.

Буданов также счел, что Украине по-прежнему будет удаваться «сдерживать [президента России Владимира] Путина».

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинская армия не сможет самостоятельно справиться с Россией без прямого вмешательства НАТО в конфликт. По его словам, помощи со стороны альянса недостаточно, он должен отправить войска на Украину.

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      Алиса Дмитриева
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