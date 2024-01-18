На Украине призвали НАТО вступить в прямой конфликт с Россией

Экс-посол Украины Чалый: ВСУ не справятся с Россией без прямого участия НАТО

Украинская армия не сможет самостоятельно справиться с Россией без прямого вмешательства НАТО в конфликт, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире YouTube-канала OBOZREVATEL.

По его словам, помощи со стороны альянса недостаточно, он должен отправить войска на Украину. Только так, считает Чалый, можно положить «конец войне в Европе».

Западные союзники хотят, чтобы Киев вел «войну на истощение», однако он не справится с этой задачей в одиночку, отметил экс-дипломат. Он указал, что Украина значительно уступает России в населении, и перенести заводы в места, где они будут защищены от российских ударов, не получится.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил НАТО конфронтацией с Россией, которая ждет альянс в случае прекращения помощи Киеву.