Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 12 января 2024Бывший СССР

На Украине припугнули НАТО Россией

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил НАТО Россией в случае прекращения поддержки
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов припугнул страны НАТО конфронтацией с Россией в случае прекращения военной помощи Киеву, передает издание Le Monde.

Он подчеркнул, что российская сторона ведет боевые действия и против альянса в том числе. «Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — предупредил глава ГУР.

Ранее бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предрек крупномасштабную войну НАТО против России из-за Украины. По его мнению, глава США Джо Байден может сфабриковать ложный повод и развязать войну альянса против Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Великобритания нанесли удары по Йемену. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион

      Россиянка вывела ребенка без обуви на мороз в целях воспитания

      В США объяснили выбор целей при ударе по Йемену

      Минобороны заявило о поражении пункта управления дронами ВСУ на берегу Днепра

      Полковник перечислил особенности основного боевого вертолета российской армии

      Одна деталь во время видеозвонка заставила девушку расстаться с парнем

      Семья порномодели поблагодарила ее за выбор такой карьеры

      На Украине припугнули НАТО Россией

      В России подешевеет один тип жилья

      Медведев назвал число привлеченных на службу в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости