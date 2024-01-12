На Украине припугнули НАТО Россией

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил НАТО Россией в случае прекращения поддержки

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов припугнул страны НАТО конфронтацией с Россией в случае прекращения военной помощи Киеву, передает издание Le Monde.

Он подчеркнул, что российская сторона ведет боевые действия и против альянса в том числе. «Тем, кто думает, что устал от Украины за границей, придется добиваться расположения русских, когда они приедут на свои собственные территории», — предупредил глава ГУР.

Ранее бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предрек крупномасштабную войну НАТО против России из-за Украины. По его мнению, глава США Джо Байден может сфабриковать ложный повод и развязать войну альянса против Москвы.