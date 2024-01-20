Глава офиса Зеленского Ермак назвал довольно успешным контрнаступление ВСУ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo снова упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ) с учетом предоставленных возможностей.

Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о том, что стало причиной неудач наступательный действий, на которые возлагались огромные ожидания, не подтвердившиеся на поле боя.

Ожидания должны соответствовать возможностям. Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Ермак признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу, поскольку у России наблюдается превосходство в качестве используемых вооружений и силе войск. При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что переход Украины к стратегии обороны, о котором говорят на Западе, невозможен.

В Киеве уже отмечали опасность перехода к активной обороне

Стратегию перехода к активной обороне раскритиковал бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. Он предостерег, что такое решение станет фатальной ошибкой для ВСУ и нанесет им огромный ущерб.

Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов Андрей Загороднюк бывший министр обороны Украины

По мнению офицера, подобная тактика, по сути, передаст инициативу президенту России Владимиру Путину.

Как ранее писала газета Financial Times, Украина на фоне неудачного контрнаступления меняет тактику и переходит к активной обороне.

Издание уточнило, что ключевым фактором, который может определить судьбу Украины, становится неопределенность вокруг военной помощи Запада, в первую очередь США, где Конгресс до сих пор не согласовал запрос Белого дома о финансировании.

В США звучат заявления о проигрыше Украины и призывы к Западу отказать в поставках оружия

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится победой России уже в 2024 году. По его словам, это обеспечивается храбростью российских военных, которые отражали атаки ВСУ во время контрнаступления.

Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году. Россия уже победила, а Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Риттер отметил, что Киев пользуется Западом для ослабления России, однако его планы не увенчаются успехом, Москва успешно наращивает военно-промышленный комплекс.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон должен прекратить помощь ВСУ и подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. По его словам, военное, а не дипломатическое решение конфликта грозит усугублением проблем для республики.

Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. Мы должны попытаться со всем смирением начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец Дэниел Дэвис подполковник армии США в отставке

Офицер выразил мнение, что ВСУ не смогут нанести поражение российским войскам, у них нет такой перспективы, которая позволила бы им избежать провала. Дэвис добавил, что Вашингтону следует прекратить выбрасывать средства впустую, американской администрации нужно уволить генералов, дающих противоречащие реальной военной картине советы, пока не стало слишком поздно.

При этом на Западе считают, что украинский конфликт продлится минимум два года. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и Европы.

Западные чиновники ожидают нового наступления ВСУ не ране, чем через два года. Сейчас внимание Киева и Вашингтона обращено на 2025 год, до этого времени Украина планирует укреплять свою оборонно-промышленную базу и восстанавливать силы.

В то же время российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам, ослабляя противовоздушную оборону, пока Киев пытается набрать новых призывников на фоне значительных потерь в ходе контрнаступления.