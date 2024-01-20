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05:45, 20 января 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали успешным контрнаступление ВСУ

Глава офиса Зеленского Ермак в упреке Западу назвал наступление ВСУ успешным
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Андрей Ермак

Андрей Ермак . Фото: Ukraine's Presidential Press Ser / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) «довольно успешным». Об этом он высказался в интервью испанской газете El Mundo.

«Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно», — подчеркнул представитель киевской администрации.

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Ермак также исключил переход Украины к «обороне», назвав его невозможным.

Ранее Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте Украины и России. Он указал, что ВСУ продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как добиться победы.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в журнале The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.

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      Марина Совина
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