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15:08, 20 января 2024Бывший СССР

МИД России отреагировал на заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

Захарова: контрнаступление ВСУ успешно для России
Начало событий в новости В офисе Зеленского назвали успешным контрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно для России. Так отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале на слова главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

В своем посте она процитировала слова представителя киевской администрации — «контрнаступление ВСУ довольно успешное» и отметила, что он забыл добавить «для России».

Ранее Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным» в интервью испанской газете El Mundo. Он также исключил переход Украины к «обороне», назвав его невозможным.

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      Любовь Ширижик
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