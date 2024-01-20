МИД России отреагировал на заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

Захарова: контрнаступление ВСУ успешно для России

Начало событий в новости В офисе Зеленского назвали успешным контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно для России. Так отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале на слова главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

В своем посте она процитировала слова представителя киевской администрации — «контрнаступление ВСУ довольно успешное» и отметила, что он забыл добавить «для России».

Ранее Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным» в интервью испанской газете El Mundo. Он также исключил переход Украины к «обороне», назвав его невозможным.