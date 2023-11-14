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11:30, 14 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте

Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в украинском конфликте
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Следующий год можно назвать решающим для Украины в конфликте с Россией. В этом убежден глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет Bloomberg.

«Приближается поворотный момент [в конфликте]», — заявил он в ходе мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По словам Ермака, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как добиться победы.

Ермак сказал, что, находясь в Вашингтоне, встретился с советниками по национальной безопасности из США, Германии, Великобритании и Франции, чтобы заручиться их поддержкой. Госсекретарь США Энтони Блинкен был среди американских официальных лиц, с которыми встречался Ермак.

Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Валерию Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.

Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.

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      Алина Гончарова
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