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06:34, 20 января 2024Мир

В США предрекли конец Украины в 2024 году

Экс-офицер Риттер: Украина в 2024 году не получит от США помощи для выживания

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от США помощи, необходимой для выживания страны. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что Украина в 2024 году не получит от США помощи для выживания, поскольку Вашингтону необходимо решать внутренние проблемы — например, обеспечивать безопасность границ.

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«Поэтому я и считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины, потому что Украина не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны США, а я не верю, что эта поддержка придет», — предрек он.

Эксперт добавил, что Киев не получит помощь в прежних объемах. По его мнению, это связано с тем, что поставки американских вооружений «не привели к успеху украинской операции». Поэтому администрация США не верит в возможность изменить ход конфликта с Россией.

В том же интервью Риттер усомнился в изменении хода конфликта на Украине. «Но не думаю, что Запад предоставит Украине какие-либо технологии, которые могли бы изменить расклад сил», — отметил он.

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      Марина Совина
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