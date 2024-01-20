В США усомнились в изменении хода конфликта на Украине

Риттер: Украина не получит от Запада оружие, способное изменить ход конфликта

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер усомнился, что Запад предоставит Украине вооружение, которое могло бы изменить ход конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По мнению Риттера, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении. Он продолжит выступать с более абсурдными положениями, «пока уровень его отчаяния растет».

«Но не думаю, что Запад предоставит Украине какие-либо технологии, которые могли бы изменить расклад сил. Они уже и так передали Украине много оружия продвинутого уровня, HIMARS, SCALP, Storm Shadow», — подчеркнул военный.