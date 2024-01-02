Экс-разведчик Риттер: России осталось закрепить победу в СВО на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации находятся на финальном этапе перед окончательной победой в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что российские военные контролируют ситуацию на фронте. «Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это», — сказал экс-разведчик.

Риттер отметил, что Украина пытается втянуть в конфликт НАТО. Кроме того, по его словам, Киев рассчитывает спровоцировать Москву на опрометчивые действия, которые вынудят Североатлантический альянс начать в ответ интервенцию.

Ранее журналист Тим Листер заявил, что надежды на победу Украины в военном конфликте с Россией стали слабее, чем в 2022 году. По его мнению, причиной этого стало не принесшее желаемых результатов украинское контрнаступление, а также сокращение финансовой помощи от западных союзников.