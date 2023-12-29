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13:43, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили о мрачных перспективах для Украины в конфликте с Россией

CNN: у Украины будут средства для выживания, но не для победы

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Надежды на победу Украины в военном конфликте с Россией стали слабее, чем в 2022 году. Об этом сообщается в материале журналиста Тима Листера для американского телеканала CNN.

В статье говорится, что год назад президента Украины Владимира Зеленского встречали в США как героя. Украину поддерживали в ее желании одержать победу над Россией, отмечает автор материала.

В 2023 году, по его словам, перспективы окончания конфликта для Киева выглядят гораздо мрачнее. Причиной тому, по мнению автора, стало не принесшее желаемых результатов украинское контрнаступление, а также сокращение финансовой помощи от западных союзников. «У Украины будут средства для выживания, но не для победы», — заключил Листер.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ предрек Киеву скорое поражение без поддержки западных союзников. Он подчеркнул, что, используя только свои средства, Украина сможет продержаться в военном конфликте с Россией от шести месяцев до года.

До этого сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Европейского союза пересмотреть политику в отношении Украины. Будапешт может заблокировать финансовую помощь Украине в 50 миллиардов долларов, применив право вето.

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