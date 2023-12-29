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05:10, 29 декабря 2023Мир

Украине предрекли скорое поражение в конфликте с Россией без поддержки Запада

Экономист Кущ: Украина без помощи Запада продержится от шести месяцев до года

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Без помощи Запада возможность Украины продержаться ограничивается одним годом. Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera.

«Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — объяснил эксперт.

По его словам, помощь Запада удерживает Киев «на плаву» с начала спецоперации и будет решающим фактором стабильности украинской экономики. В частности, как отметил Кущ, лишь в случае получения значительных инвестиций и возвращения «некоторых беженцев» Украина достигнет «фактора безопасности», но не раньше 2025 года.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что российская армия движется к победе в конфликте с Украиной, а Вооруженные силы Украины ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги.

По словам эксперта, инициатива на поле боя в зоне специальной военной операции безоговорочно переходит к Москве.

В свою очередь, политолог Рафаэль Ордуханян рассказал, что отношение стран Запада к украинскому конфликту уже начало меняться, изменения продолжатся и в 2024 году. Он допустил, что число стран и политиков, выступающих против масштабной поддержки Украины будет увеличиваться.

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      Марина Совина
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