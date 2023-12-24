Политолог рассказал об изменении отношения к украинскому конфликту на Западе

Политолог Ордуханян допустил сокращение поддержки Украины

Отношение стран Запада к украинскому конфликту уже начало меняться, изменения продолжатся и в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Рафаэль Ордуханян. Он допустил, что число стран и политиков, выступающих против масштабной поддержки Украины будет увеличиваться.

«Еще несколько месяцев назад почти 100 процентов политиков выступали за безоговорочную поддержку Украины во всех сферах. Теперь начали появляться другие страны, кроме Венгрии, выступающие против этого. Число таких стран будет увеличиваться. Они реально оценивают ситуацию», — уверен политолог.

Ордуханян также указал на внутренние проблемы западных стран. По его словам, у многих государств уже не остается денег на финансовую поддержку Украины.

«Эти два фактора определят отношение объединенного Запада, отдельного НАТО, отдельного Евросоюза к тому, что будет происходить на Украине. Фактически, все уже смирились [с поражением Украины]», — заключил Ордуханян.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем, даже если туда будет направлено все оружие мира. Он также добавил, что руководство большей части европейских стран «одержимо ненавистью к России» и готово воевать «до последнего украинского солдата».