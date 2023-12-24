Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 24 декабря 2023Мир

Политолог рассказал об изменении отношения к украинскому конфликту на Западе

Политолог Ордуханян допустил сокращение поддержки Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Отношение стран Запада к украинскому конфликту уже начало меняться, изменения продолжатся и в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Рафаэль Ордуханян. Он допустил, что число стран и политиков, выступающих против масштабной поддержки Украины будет увеличиваться.

«Еще несколько месяцев назад почти 100 процентов политиков выступали за безоговорочную поддержку Украины во всех сферах. Теперь начали появляться другие страны, кроме Венгрии, выступающие против этого. Число таких стран будет увеличиваться. Они реально оценивают ситуацию», — уверен политолог.

Ордуханян также указал на внутренние проблемы западных стран. По его словам, у многих государств уже не остается денег на финансовую поддержку Украины.

«Эти два фактора определят отношение объединенного Запада, отдельного НАТО, отдельного Евросоюза к тому, что будет происходить на Украине. Фактически, все уже смирились [с поражением Украины]», — заключил Ордуханян.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем, даже если туда будет направлено все оружие мира. Он также добавил, что руководство большей части европейских стран «одержимо ненавистью к России» и готово воевать «до последнего украинского солдата».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Европе заявили о неизбежном предательстве Украины Западом

      Apple раздаст пользователям iPhone по 30 долларов

      Чехия решила платить желающим вернуться на родину украинским беженцам

      Неизвестный взорвал гранату на вечеринке журналистов Русской службы «Би-би-си»

      В Киеве возмутились нежеланием украинцев передавать повестки соседям

      Политолог рассказал об изменении отношения к украинскому конфликту на Западе

      Во Франции призвали уничтожить Евросоюз из-за политики фон дер Ляйен

      ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за поставки оружия ХАМАС

      В США сочли фундаментальной ошибкой решение союзника по Украине

      Более ста тысяч россиян остались без света из-за шквалистого ветра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости