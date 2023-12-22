Премьер Словакии заявил о невозможности военного решения на Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо: оружие всего мира не поможет победить Украине

Конфликт на Украине невозможно решить военным путем, даже если туда будет направлено все оружие мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

«У Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», — заявил политик.

При этом, Фицо отметил, что руководство большей части европейских стран «одержимо ненавистью к России» и готово воевать «до последнего украинского солдата». Однако он подчеркнул, что в 2024 году Россия «начнет диктовать условия урегулирования».

Ранее премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это приведет к третьей мировой войне.