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21:27, 26 декабря 2023Мир

Британский генерал спрогнозировал победу России на Украине

Британский генерал Ричард Бэрронс спрогнозировал победу России на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российская армия движется к победе в конфликте с Украиной, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги. Об этом заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс, пишет The National.

По мнению эксперта, инициатива на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) безоговорочно переходит к Москве. «Если Запад так и не сумеет предоставить Украине деньги и оружие, это станет "абсолютным провалом" для Киева и его союзников», — спрогнозировал он.

Военный добавил, что вина за поражение Украины лежит на странах Запада, которые подвели ее с поставками вооружения.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что НАТО не будет рассматривать вопрос о членстве Украины в блоке из-за предупреждения президента России Владимира Путина и победы Москвы в конфликте.

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      Марина Совина
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