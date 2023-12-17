В США заявили о победе России в конфликте на Украине

Экс-разведчик Шаффер: на сегодняшний день Россия победила в конфликте на Украине

НАТО не будет рассматривать вопрос о членстве Украины в блоке из-за предупреждения президента России Владимира Путина и победы Москвы в конфликте. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это», — отметил эксперт.

По мнению Шаффера, территория Украины может стать «буферной зоной» между РФ и Западом. Экс-разведчик подчеркнул, что «на сегодняшний день русские победили в конфликте».

«Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — резюмировал Тони Шаффер.

Ранее обозреватель Financial Times Тони Барбер заявил, что западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России. Он подчеркнул, что в последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Владимир Путин «одерживает верх на Украине».

Барбер уточнил, что мнение Запада изменилось после провала контрнаступления ВСУ.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями, это трагедия. При этом, по словам Путина, РФ вынудили начать спецоперацию. К боевым действиям, в частности, привело стремление западных стран еще сильнее приблизится к российским границам и принять Украину в НАТО, объяснил президент.