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05:05, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе рассказали про изменение мнения о России

FT: западные военные аналитики признают, что Россия одерживает верх на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, рассказал обозреватель Financial Times Тони Барбер.

Как заявил журналист, в последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что президент России Владимир Путин «одерживает верх на Украине».

Барбер отметил, что мнение Запада изменилось после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), помощь США Украине «запуталась во внутренней политике», а Европа «борются за сохранение единого фронта».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова киевского правительства о победе ВСУ на фронте являются ложью ради получения западного финансирования. Он отметил, что США уже поняли, что их обманули и победы ВСУ не будет.

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      Марина Совина
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