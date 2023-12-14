Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями, это трагедия, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».
Президент подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию. К боевым действиям, в частности, привело стремление западных стран еще сильнее приблизится к российским границам и принять Украину в НАТО.
«Конфликт на Украине начался с переворота в 2014 году. До этого мы старались десятилетиями выстроить нормальные отношения [со странами Европы]. Даже после госпереворота, когда был третий тур. Это был ползучий госпереворот, но мы смирились. Янукович все таки потом выиграл выборы, а оппоненты пошли на госпереворот», — напомнил Путин, добавив, что русские и украинцы являются единым народом.
Ранее президент заявлял, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.