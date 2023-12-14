Путин назвал трагедией происходящее на Украине

Путин назвал конфликт на Украине похожим на гражданскую войну между братьями

Конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями, это трагедия, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

Президент подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию. К боевым действиям, в частности, привело стремление западных стран еще сильнее приблизится к российским границам и принять Украину в НАТО.

«Конфликт на Украине начался с переворота в 2014 году. До этого мы старались десятилетиями выстроить нормальные отношения [со странами Европы]. Даже после госпереворота, когда был третий тур. Это был ползучий госпереворот, но мы смирились. Янукович все таки потом выиграл выборы, а оппоненты пошли на госпереворот», — напомнил Путин, добавив, что русские и украинцы являются единым народом.

Ранее президент заявлял, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.