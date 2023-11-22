Венгрия потребовала пересмотреть политику ЕС в отношении Киева

Politico: премьер Венгрии потребовал пересмотреть политику ЕС в отношении Киева

Европейский союз (ЕС) должен пересмотреть политику в отношении Киева. С таким требованием выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Politico со ссылкой на поступившее в ее распоряжение письмо.

«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», — сказано в письме политика.

По его словам, Евросоюз должен провести откровенную и открытую дискуссию о реализации целей блока на Украине. Отмечается, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Кроме того, Орбан может заблокировать военную помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский оценил угрозу от Венгрии на фоне попыток Украины вступить в ЕС. По его словам, Венгрия еще не стала проблемой на пути Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз, но готовиться нужно ко всему.