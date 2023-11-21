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19:06, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский оценил угрозу от Венгрии на пути Украины в ЕС

Зеленский не увидел угрозы наложения Венгрией вето на пути Украины в ЕС

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Венгрия еще не стала проблемой на пути Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз (ЕС), но готовиться нужно ко всему. Так угрозу наложения вето оценил Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Украинский лидер отвечал на вопрос журналиста, считает ли он Будапешт «слоном в комнате», которого в Европе не замечают. «Я думаю, что "слоном в комнате" может быть кто угодно. Зависит от многих вещей», — сказал он.

Зеленский при этом сообщил, что настрой в Киеве не позитивный. «Да, готовимся ко всему, это правильно, это по-нашему», — добавил он.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. При этом организация потребовала от Киева продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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      Алевтина Запольская
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