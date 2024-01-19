В США предсказали сроки окончания конфликта на Украине

CNN: конфликт на Украине может продлиться от двух до пяти лет

Конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников.

«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», — привел телеканал слова источника о предполагаемых сроках завершения конфликта.

При этом другие западные чиновники, также пожелавшие остаться анонимными, предсказали окончание конфликта на Украине через пять лет.

Ранее преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт на Украине наиболее вероятно закончится замораживанием боевых действий. Эксперт подчеркнул, что такое политическое решение может быть принято через несколько лет.