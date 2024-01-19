В США предсказали сроки окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников.
«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», — привел телеканал слова источника о предполагаемых сроках завершения конфликта.
При этом другие западные чиновники, также пожелавшие остаться анонимными, предсказали окончание конфликта на Украине через пять лет.
Ранее преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт на Украине наиболее вероятно закончится замораживанием боевых действий. Эксперт подчеркнул, что такое политическое решение может быть принято через несколько лет.