CNN: конфликт на Украине закончится заморозкой боевых действий

Наиболее вероятный сценарий окончания конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий. Такое мнение высказал преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в колонке для CNN.

При этом, по словам эксперта, политическое решение может быть принято через несколько лет.

В своей колонке он также назвал еще два сценария развития событий. В частности, он указал на возможность абсолютной победы России. Также Шмидт допустил победу Киева с возвращением утраченных территорий. Однако, подчеркнул эксперт, в последнем случае необходимо, чтобы Вашингтон и Брюссель вышли из политического тупика и предоставили очередную помощь Киеву, включая более совершенное вооружение.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что если НАТО не поможет Украине, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Россией по корейскому сценарию с отказом от территорий.