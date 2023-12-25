Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 25 декабря 2023Мир

В США назвали наиболее реалистичный сценарий окончания конфликта на Украине

CNN: конфликт на Украине закончится заморозкой боевых действий

Фото: Stringer / Reuters

Наиболее вероятный сценарий окончания конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий. Такое мнение высказал преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в колонке для CNN.

При этом, по словам эксперта, политическое решение может быть принято через несколько лет.

В своей колонке он также назвал еще два сценария развития событий. В частности, он указал на возможность абсолютной победы России. Также Шмидт допустил победу Киева с возвращением утраченных территорий. Однако, подчеркнул эксперт, в последнем случае необходимо, чтобы Вашингтон и Брюссель вышли из политического тупика и предоставили очередную помощь Киеву, включая более совершенное вооружение.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что если НАТО не поможет Украине, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Россией по корейскому сценарию с отказом от территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Никакой революции в Сербии нет» Президент Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции

      В США назвали наиболее реалистичный сценарий окончания конфликта на Украине

      Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией

      Песков анонсировал зарубежные визиты Путина в 2024 году

      Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

      Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января

      В США за пять дней попали 50 тысяч нелегальных мигрантов

      Лавров оценил необходимость изменить структуру БРИКС

      Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе

      Стало известно о расколе в НАТО из-за побед России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости