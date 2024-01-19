Подполковник армии США Дэвис: Вашингтон должен прекратить помощь ВСУ

Вашингтон должен прекратить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. С таким призывом на своем YouTube-канале выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату», — отметил военный.

По словам Дэвиса, военное, а не дипломатическое решение конфликта грозит усугублением проблем для Украины. «Мы должны попытаться со всем смирением начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец», — резюмировал американский офицер.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.