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20:22, 19 января 2024Мир

Американский военный призвал Вашингтон прекратить помощь ВСУ

Подполковник армии США Дэвис: Вашингтон должен прекратить помощь ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вашингтон должен прекратить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. С таким призывом на своем YouTube-канале выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату», — отметил военный.

По словам Дэвиса, военное, а не дипломатическое решение конфликта грозит усугублением проблем для Украины. «Мы должны попытаться со всем смирением начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец», — резюмировал американский офицер.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.

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      Виктория Кондратьева
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