В США предрекли новое контрнаступление Украины в 2025 году

CNN: Украина может пойти в новое контрнаступление в 2025 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое контрнаступление в 2025 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и Министерстве обороны США.

Как отмечается, Украина планирует потратить 2024 год на укрепление промышленности и восстановление ВСУ после контрнаступления 2023 года. По словам американского военного чиновника, 2025 год рассматривается как более реальный вариант с точки зрения начала нового наступления.

«Вот почему продолжение поддержки Запада так важно, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, в последующий период», — заявил источник.

Журналисты пишут, что западные официальные лица не ожидают значительных побед от обеих сторон конфликта в 2024 году. В США считают, что обе стороны конфликта не обладают возможностями для крупного наступления и ограничатся локальными операциями. Также в американской разведке полагают, что Россия сделает упор на атаки по инфраструктуре Украины.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил возможность продолжения конфликта на Украине после 2025 года. При этом он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву.