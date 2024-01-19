Экс-министр предостерег Киев от фатальной ошибки в случае активной обороны ВСУ

Бывший глава МО Украины: переход ВСУ в активную оборону станет фатальной ошибкой

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в активную оборону станет фатальной ошибкой. Об этом Киев предостерег бывший глава Министерства обороны (МО) Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times (FT).

Министр отметил, что в случае концентрации внимания на обороне без наступательных действий произойдет «ошибка исторического масштаба». «По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — прим. «Ленты.ру») инициативы», — сказал Загороднюк.

Издание FT в свою очередь добавило, что судьбу Украины определят несколько факторов, один из важнейших — продолжение помощи от Запада. Потери ВСУ названы «ошеломляющими», что подтверждает инициатива Владимира Зеленского по мобилизации 500 тысяч украинцев.

Ранее Financial Times сообщило, что в связи с неудачным летним контрнаступлением и неопределенностью в помощи Запада Украина приняла решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года.