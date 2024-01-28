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02:56, 28 января 2024Интернет и СМИ

На Украине предрекли тактический прорыв фронта силами ВС РФ

Полковник СБУ Стариков: наступление ВС России способно обрушить фронт на Украине

Фото: Stringer / Reuters

ВС РФ предрекают тактический прорыв в зоне боевых действий на Украине. По мнению полковника Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олега Старикова, которым он поделился на YouTube-канале Politeka, вскоре российская армия перейдет в наступление, способная обрушить украинский фронт.

«Они уже пойдут в более широкомасштабное наступление. По возрасту (солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру»), по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил Стариков.

Полковник предположил, что ВС РФ используют стратегию, которая помогла им успешно совершить Брусиловский прорыв во времена Первой мировой войны: нанесут мощные удары по всем направлениям, чтобы растянуть резервы противника и добиться тактического прорыва. Как только российская армия выйдет на оперативный простор, ей удастся обрушить украинский фронт, уверен Стариков.

Офицер посетовал, что киевское руководство не воспринимает подобный сценарий как серьезную угрозу. «Ни западные власти, ни наши власти, они думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки», — заключил он.

Ранее в России отреагировали на намерение Украины выстроить новую трехуровневую линию обороны. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что успешная реализация этого проекта невозможна, так как инженерные войска ВСУ серьезно уступают российским.

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      Александра Синицына
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