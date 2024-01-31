Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 31 января 2024Бывший СССР

Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

Буданов: ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года. Возобновление активных военных действий со стороны украинской армии пообещал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает Telegraph.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь», — сказал глава ГУР, уточнив, что речь идет именно о весне.

Ранее Буданов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов на передовой и продвигаются, в частности, под Авдеевкой. Он также отметил, что с ноября прошлого года ВСУ перешли в оборону.

26 января помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия Украины на 2024 год — наступательная, и Киев будет стремиться дестабилизировать обстановку на Черном море.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

      Россиянам рассказали о погоде в феврале

      На Украине раскрыли детали обмена пленными с Россией

      Мужчина в поисках наркотиков напал с битой на россиянку и сел на десять лет

      Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше