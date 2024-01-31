Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

Буданов: ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года. Возобновление активных военных действий со стороны украинской армии пообещал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает Telegraph.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь», — сказал глава ГУР, уточнив, что речь идет именно о весне.

Ранее Буданов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов на передовой и продвигаются, в частности, под Авдеевкой. Он также отметил, что с ноября прошлого года ВСУ перешли в оборону.

26 января помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия Украины на 2024 год — наступательная, и Киев будет стремиться дестабилизировать обстановку на Черном море.