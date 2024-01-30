На Украине признали продвижение ВС России

Буданов заявил о продвижении ВС России под Авдеевкой

Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. Продвижение России признал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает ТАСС.

«К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — заявил он.

Кроме того, Буданов отметил, что с ноября прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в оборону. При этом ранее он утверждал, что украинское контрнаступление не является катастрофой и Киев сможет сдерживать российские силы.

В начале января стало известно о начале штурма российскими войсками Авдеевки по всем направлениям. При этом сообщалось, что штурм населенного пункта сопровождался массированными ударами артиллерии.