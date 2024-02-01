В Раде предложили лишать свободы бежавших за рубеж уклонистов

Депутаты Рады предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам до пяти лет тюрьмы

Депутаты Верховной Рады Украины предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам от трех до пяти лет тюрьмы. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Нардепы предложили внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым граждан Украины смогут лишить свободы за незаконное пересечение границы с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

При этом если нарушение произойдет повторно или группой лиц, наказание может ужесточаться до 8 лет, а в случае применения оружия — до 12 лет. В пояснительной записке депутаты объясняют свое предложение увеличением случаев незаконного бегства от мобилизации за рубеж.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами и пригрозил расправой тем из них, кто начнет собираться в группы. «Поверь, мы их зачистим, что места не останется», — сказал он в интервью.