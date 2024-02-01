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14:21, 1 февраля 2024Бывший СССР

В Раде предложили лишать свободы бежавших за рубеж уклонистов

Депутаты Рады предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам до пяти лет тюрьмы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты Верховной Рады Украины предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам от трех до пяти лет тюрьмы. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Нардепы предложили внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым граждан Украины смогут лишить свободы за незаконное пересечение границы с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

При этом если нарушение произойдет повторно или группой лиц, наказание может ужесточаться до 8 лет, а в случае применения оружия — до 12 лет. В пояснительной записке депутаты объясняют свое предложение увеличением случаев незаконного бегства от мобилизации за рубеж.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами и пригрозил расправой тем из них, кто начнет собираться в группы. «Поверь, мы их зачистим, что места не останется», — сказал он в интервью.

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      Алевтина Запольская
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