Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 31 января 2024Бывший СССР

Боец ВСУ назвал уклонистов испуганными крысами и пригрозил расправой с ними

Боец ВСУ Дикий: ветераны зачистят уклонистов, которые начнут собираться в группы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами и пригрозил расправой тем из них, кто начнет собираться в группы. Его заявление передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Уклонисты — испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», — сказал он.

Дикий добавил, что у ветеранов боевых действий «достаточно для этого и рук, и железа, и решимости». «Поверь, мы их зачистим, что места не останется», — заключил он.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении администраторов Telegram-каналов и групп в мессенджерах, которые предупреждали о передвижениях сотрудников военкоматов. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Названа самая популярная вещь в мире моды

      Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

      Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

      В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

      МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

      В России оценили объемы бюджетных нарушений

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

      Описана обстановка на нефтезаводе в Петербурге после падения обломков дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше