Боец ВСУ назвал уклонистов испуганными крысами и пригрозил расправой с ними

Боец ВСУ Дикий: ветераны зачистят уклонистов, которые начнут собираться в группы

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами и пригрозил расправой тем из них, кто начнет собираться в группы. Его заявление передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Уклонисты — испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», — сказал он.

Дикий добавил, что у ветеранов боевых действий «достаточно для этого и рук, и железа, и решимости». «Поверь, мы их зачистим, что места не останется», — заключил он.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении администраторов Telegram-каналов и групп в мессенджерах, которые предупреждали о передвижениях сотрудников военкоматов. Им грозит до восьми лет тюрьмы.