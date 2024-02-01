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20:41, 1 февраля 2024Бывший СССР

Украинские уклонисты начали маскироваться под диких животных для побега

TCH: украинские уклонисты маскируются под диких животных для побега из страны

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Украинские уклонисты маскируются под диких животных, чтобы преодолеть границу и сбежать из страны. Об этом говорится в сюжете телеканала TCH, который опубликован на YouTube.

«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — сказано в сюжете. Кроме того, пограничники рассказали журналистам, что уклонисты используют гидрокостюмы, ласты или подводные турбины, пытаясь пересечь границу.

Однако, по их словам, украинцы могут продержаться всего несколько минут в ледяной воде. Так 36-летний житель Харькова пытался переплыть Днестр, но его заметил оператор дрона. В результате мужчину задержали, отогрели и отвезли в территориальный центр комплектования, так как на Украине нет уголовной ответственности за побег.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам от трех до пяти лет заключения. Они призвали внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым украинцев смогут лишить свободы за незаконное пересечение границы для уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

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