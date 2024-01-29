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13:04, 29 января 2024Бывший СССР

«Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

Зеленский уверяет, что в миллионной украинской армии служат 880 тысяч человек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил республики (ВСУ). По его словам, в войсках служат более 800 тысяч человек.

«У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия, — сообщил украинский лидер, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе граждан, уехавших за рубеж. — При этом у нас 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу».

Зеленский отметил, что с начала боевых действий за границу уехали от 6,5 до 7,5 миллиона украинцев. Он объяснил, что Киев хочет вернуть на родину граждан мобилизационного возраста.

Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В Раде назвали число отправленных на фронт бойцов ВСУ

В декабре 2023 года депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что из общей численности ВCУ почти в миллион бойцов в боевых действиях участвуют 300 тысяч военных.

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — задалась тогда вопросом нардеп.

Безуглая также заявил, что не понимает, почему некоторые воинские части никогда не отправлялись на фронт, а другие бригады не выводились из зоны боевых действий.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В том же месяце Зеленский сообщил, что численность Сухопутных войск Украины составляет более 600 тысяч человек.

А в ноябре бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в силах обороны Украины служат 1,3 миллиона человек.

На Украине захотели вернуть на родину и мобилизовать уехавших граждан

21 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об инициативе призвать на службу в ряды ВСУ выехавших за рубеж граждан. Он также пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно документу, повестки будут приходить даже уехавшим за границу. Военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат. В частности тем, кто находится за рубежом, но не встал на воинский учет, ограничат банковские операции и откажут в выдаче загранпаспорта.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В ноябре «Би-би-си» сообщило, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Помимо этого, еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть страну, но были задержаны правоохранителями. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные же рассчитывали уехать с Украины с помощью поддельных документов.

Известно, что в Германии идут споры о том, как поступить с бежавшими в страну украинцами призывного возраста. Так, министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что власти ФРГ не будут выдавать граждан Киеву для службы в ВСУ. Он отметил, что понимает желание украинской стороны вернуть на родину мужчин, находящихся в других странах, однако подчеркнул, что выдача этих людей невозможна в связи с правовой ситуацией.

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При этом немецкая оппозиция предложила отправлять беженцев на Украину, чтобы восполнить большие потери украинской армии. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, оппозиция все больше давит на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот принял меры для скорейшего возвращения беженцев домой. Политики считают, что сейчас людей не хватает не только на фронте, но и в гражданской обороне и МЧС Украины.

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