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13:46, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали число отправленных на фронт бойцов ВСУ

Безуглая: из миллиона военных ВСУ в боевых действиях участвуют 300 тысяч

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что из общей численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти в миллион бойцов в боевых действиях участвуют 300 тысяч военных. Такое заявление она сделала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — задалась вопросом нардеп.

Безуглая также не понимает, почему некоторые воинские части никогда не отправлялись на фронт, а другие бригады не выводились из зоны боевых действий.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что провал мобилизации на Украине можно описать фразой «берут количеством, а не качеством». По ее мнению, во многом это произошло из-за того, что обществу обещали «победу уже завтра».

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      Кристина Есикова
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