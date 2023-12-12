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21:46, 12 декабря 2023Бывший СССР

В Раде описали провал мобилизации одной фразой

Бобровская: мобилизация на Украине провалена, берут количеством, а не качеством

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Провал мобилизации на Украине можно описать фразой «берут количеством, а не качеством», считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Ее слова приводит издание «Телеграф».

По ее мнению, во многом это произошло из-за того, что обществу обещали «победу уже завтра», кроме того, свою роль сыграла и деятельность военкоматов.

Также Бобровская указала, что еще одна проблема — возраст мобилизованных. «Никогда мужчины 50 плюс, или даже 45 плюс не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35 плюс», — заявила депутат Рады.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко потребовал начать ставить на учет всех военнообязанных, включая женщин. По его мнению, сейчас требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений ВСУ, но также формировать части для для дальнейшего наступлоения.

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      Марина Совина
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