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01:28, 11 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

Генерал ВСУ Романенко: процедуру мобилизации на Украине следует упростить

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency

Процедуру мобилизации на Украине нужно упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами. Об этом рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Radio NV.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — отметил он.

По мнению Романенко, сейчас Вооруженным силам Украины требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений, но также формировать бригады для «наступательных операций». Генерал потребовал начать ставить на учет всех военнообязанных, включая женщин.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что бойцы ВСУ озлоблены из-за того, что в Киеве продолжается спокойная жизнь, в то время как они воюют на фронте.

По его словам, украинские бойцы озлоблены на власти страны и готовы пойти на радикальные меры.

Кроме того, Кривонос признал, что Россия обладает большими ресурсами, чем Киев. Кроме того, по его словам, ВСУ достаточно сложно и тяжело, а российские войска ведут наступательные действия на многих участках фронта.

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      Марина Совина
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