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17:35, 1 декабря 2023Бывший СССР

Украинский генерал признал превосходство России

Генерал ВСУ Кривонос: Россия обладает большими ресурсами, чем Украина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос признал, что Россия обладает большими ресурсами, чем Киев. Его слова цитирует РИА Новости.

«Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы, на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек», — сказал он. Кривонос отметил, что Украина не может себе позволить того же.

Кроме того, по его словам, ВСУ достаточно сложно и тяжело, а российские войска ведут наступательные действия на многих участках фронта. Украинский генерал уточнил, что на запорожском и купянском направлениях складывается тяжелая ситуация для войск республики. Как подчеркнул Кривонос, ВСУ не хватает людских ресурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

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      Кристина Есикова
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