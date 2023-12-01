Генерал ВСУ Кривонос: Россия обладает большими ресурсами, чем Украина

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос признал, что Россия обладает большими ресурсами, чем Киев. Его слова цитирует РИА Новости.

«Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы, на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек», — сказал он. Кривонос отметил, что Украина не может себе позволить того же.

Кроме того, по его словам, ВСУ достаточно сложно и тяжело, а российские войска ведут наступательные действия на многих участках фронта. Украинский генерал уточнил, что на запорожском и купянском направлениях складывается тяжелая ситуация для войск республики. Как подчеркнул Кривонос, ВСУ не хватает людских ресурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

